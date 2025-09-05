Alaba-Hammer: Dieser Klub macht jetzt Ernst

Der Spitzenklub will den ÖFB-Kapitän noch in diesem Sommer holen.

Die Transfergerüchte um David Alaba reißen nicht ab. Wie Transfer News Live und fichajes.net berichten, arbeitet Beşiktaş Istanbul weiterhin an der Verpflichtung des ÖFB-Kapitäns. Das Transferfenster in der Türkei ist noch bis 12. September offen.

Der Istanbuler Klub will seine Abwehr stärken, um sowohl in der heimischen Liga als auch in internationalen Wettbewerben konkurrenzfähig zu sein. Dabei will man einen routinierten Spieler holen, der nicht nur Qualität auf dem Platz mitbringt, sondern auch Führungsstärke und Erfahrung in der Kabine.

Alaba muss über Gerüchte lachen

Während Real durchaus gesprächsbereit zu sein scheint, will Alaba selbst von einem Wechsel nichts wissen. "Ich war schon überall. Ich weiß auch gar nicht, woher das kommt", sagte Alaba über anhaltende Gerüchte. "Ich musste dann schon auch oft lachen, weil eigentlich gar nichts gestimmt hat. Also wirklich gar nichts." Mittlerweile kenne er das Geschäft aber und lasse sich davon nicht aus der Ruhe bringen. "Das hat mich vielleicht vor ein paar Jahren mehr gestört."

Der ÖFB-Kapitän will sich bei den Königlichen durchbeißen und hatte zuletzt auch ein sehr positives Gespräch mit Neo-Trainer Xabi Alonso.

Schwieriges Comeback

Alaba hatte im Jänner nach 13 Monaten Pause sein Comeback nach einer schweren Knieverletzung samt Kreuzbandriss gegeben. Seither kämpfte der ÖFB-Star immer wieder mit muskulären Problemen in seinem linken Bein. Einer Adduktorenverletzung folgte im April ein neuerlich operierter Meniskusriss, bei der Klub-WM im Sommer machte ihm dann eine Wadenverletzung zu schaffen.

"Es war sicherlich keine einfache Zeit - körperlich, aber auch mental", sagte Alaba. Man sei jeden Tag mit Reha beschäftigt. "Und dann geht das Ganze wieder von vorne los - und das über mehrere Monate." Es sei eine Zeit gewesen, die ihn geprägt habe. "Ich glaube, dass im Leben so eine Zeit irgendwo auch dazugehört. Es ist jetzt in einer Phase meiner Karriere passiert, in der ich schon Erfahrung hatte, wo gewisse Dinge ein bisschen einfacher waren, als wenn mir das mit 20 oder 21 passiert wäre. Ich konnte jetzt ganz gut mit gewissen Dingen umgehen."