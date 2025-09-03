Alaba vor Zypern-Duell: "Sind bestes ÖFB-Team, das es je gab"

Die erste WM-Teilnahme Österreichs seit 1998 ist laut ÖFB-Kapitän David Alaba 2026 wahrscheinlicher denn je.

Er ist zurück! David Alaba hat bereits 107 Länderspiele für das ÖFB-Team auf dem Buckel. 16 weitere wären es gewesen, wären dem Real-Madrid-Profi im Dezember 2023 der Kreuzband- und anschließend der Meniskusriss erspart geblieben.

Umso größer ist nun die Freude, dass sich der 33-jährige Kapitän rechtzeitig vor dem WM-Quali-Doppel gegen Zypern am Samstag (20.45 Uhr, ServusTV) und drei Tage später gegen Gruppenersten Bosnien wieder fit meldet – sowohl beim Team selbst als auch bei den rot-weiß-roten Fans: „Ich konnte in den letzten Monaten gute Schritte nach vorne machen, habe in der Vorbereitung wirklich jede Trainingseinheit absolviert. Das war in der jüngeren Vergangenheit nicht so. Ich stehe an einem Punkt, wo nicht mehr sehr viel fehlt.“

Alaba über Transfer-Gerüchte amüsiert

Bei Real Madrid sitzt Alaba derzeit auf der Bank, doch im ÖFB-Team ist er unverzichtbar – als Leader, als Schlüsselspieler, als Herzstück der Mannschaft. Die Transfergerüchte rund um den Wiener rissen im Sommer jedoch nicht ab: Saudi-Arabien, Türkei, Italien – oder gar ein Bayern-Comeback. „Ich war überall“, lachte Alaba. Ein tatsächlicher Wechsel? Für den Real-Legionär kein Thema, wie er nun am Rande des Teamcamps in Windischgarsten klarstellte: „Oft musste ich selbst lachen, weil eigentlich gar nichts stimmte. Wirklich gar nichts! Vor ein paar Jahren hätte mich das mehr gestört, mittlerweile kenne ich das Geschäft und lasse mich nicht aus der Ruhe bringen.“

Die jüngere Vergangenheit und insbesondere der anstrengende Kampf zurück auf den Platz haben ihn nun gelehrt, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Deshalb will er auch gar nicht darüber sprechen, was nach dem Sommer kommt, wenn sein Vertrag in Madrid ausläuft. „Ab dann“ beschäftigt er sich damit, „vorher nicht“.

Alaba will ÖFB-Team zur WM 2026 führen

Mit dem ÖFB-Team soll es nächstes Jahr hingegen ganz klar zur WM nach Amerika, Mexiko und Kanada gehen. Es ist die fünfte WM-Quali für Alaba. Eine Endrunden-Teilnahme fehlt ihm jedoch noch in seinem Lebenslauf. Dieses Mal ist sich der Kapitän aber sicher: „Von der Qualität, vom Potenzial und der Breite her sind wir das beste Nationalteam, das es je gab.“ Da sollte auch am Samstag in Linz gegen Zypern nichts anbrennen.