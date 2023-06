Biden hebt versehentlich bei falscher Hymne Hand zum Herz

Nach dem versehentlichen Busengrapscher bei Schauspielerin Eva Longoria tappt US-Präsident Joe Biden nun in das nächste peinliche Fettnäpfchen. Während eines Treffens mit dem indischen Premier Narendra Modi (72) in Washington verwechselte US-Präsident Joe Biden (80) die Hymnen – und legte versehentlich bei der indischen Melodie seine Hand aufs Herz.

Biden, alongside Indian Prime Minister Narendra Modi, slowly lowers his hand from his heart after realizing they're playing the Indian national anthem first pic.twitter.com/hcb0cpjFmN