Grapsch-Alarm im Weißen Haus

Washington. US-Präsident Joe Biden (80) schien dieser Besuch im Weißen Haus besonders Spaß zu machen. Doch er endete in einem peinlichen Moment. Diesmal allerdings stolperte er nicht über eine Stufe …

„Hot“. Desperate Housewives-Star Eva Longoria (48) war Stargast im Amtssitz des Präsidenten. Die langjährige Unterstützerin der demokratischen Partei stellte an der noblen Adresse ihren ersten Film als Regisseurin vor. „Flamin’ Hot“ („brennend heiß“) der Titel – der Präsident nahm es wörtlich.

Joe Biden gets weird with Eva Longoria ? "She was 17, I was 40" pic.twitter.com/4inQ7e0KwP