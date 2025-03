Clinton greift Trump an: "Meine Mutter hätte mich ausgepeitscht"

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton schockiert jetzt mit einer Frontalattacke auf Donald Trump - aktuell amtierender US-Präsident. So beleidigt er ihn ...

Bill Clinton und seine Ehefrau Hillary Clinton lassen sich zu ihrem 50. Hochzeitstag in Berlin feiern. Er war von 1993 bis 2001 Präsident der USA, Hillary Clinton war US-Außenministerin von 2009 bis 2013 und in 2016 im Wahlkampf um die Präsidentschaft gegen Donald Trump.

Clinton als "Friedensstifter des Jahres"

Auf dem "World Forum" trafen sich Politspitzen aus aller Welt, um Ideen zur "Zukunft und zur Rettung der Demokratie" zu diskutieren. Clinton wird im Berliner Nobelhotel "Adlon" sogar als „Friedenstifter des Jahrhunderts“ geehrt.

"Meine Mutter würde mich auspeitschen"

Bei seiner Dankensrede ehrte er seine Frau Hillary und verlor noch einige Worte über ... seine verstorbene Mutter: „Wenn meine Mutter, Gott segne sie, noch am Leben wäre, würde sie mich auspeitschen, wenn ich als Präsident so über die Menschen reden würde, wie es manche Leute mit politischer Macht heute tun.“ Eine ziemlich auffällig-indirekte Kritik an Trump, könnte man meinen.

"Männer, die Informationen kontrollieren"

Doch auch Hillary ließ das Thema Trump-Politik - auch wenn sie ihn namentlich nicht erwähnte - nicht ganz unkommentiert: „Männern, die in unserer Welt die Informationen kontrollieren und sich den Algorithmen verschrieben haben, die uns nicht nur süchtig machen, sondern vergiften.“