Corona-Fall: Von der Leyen verlässt EU-Gipfel

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat wegen einem positiven Coronavirus-Fall in ihrem Büro den EU-Gipfel am Donnerstag in Brüssel frühzeitig verlassen. "Ich wurde gerade informiert, dass ein Mitarbeiter meines Büros in der Früh positiv auf Covid-19 getestet wurde. Mein Testergebnis war negativ", schrieb von der Leyen auf Twitter. Vorsichtshalber verlasse sie jedoch sofort den Europäischen Rat, um sich selbst zu isolieren.

