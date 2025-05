Deutschland mit scharfer Ansage an Putin: "Sind bereit"

Es ist eine klare Botschaft Deutschlands und der NATO an Putin. Dabei stellt der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz in seiner Rede bei seinem Besuch in Litauen klar: "Wer die Nato herausfordert, muss wissen, dass wir bereit sind."

Kanzler Friedrich Merz ist derzeit auf Staatsbesuch in Vilnius (Litauen) gemeinsam mit Verteidigungsminister Boris Pistorius. Dabei bezieht Merz in seiner Rede klare Stellung zu Russland.

Soldatenzahl soll wachsen Die deutsche Delegation ist angereist, um beim Aufstellungsappell für die deutsche Panzerbrigade 45 dabei zu sein, die die gesamte Nato-Ostflanke vor einem möglichen russischen Angriff sichern soll. Die Armee soll bis 2027 auf rund 5000 Bundeswehrsoldaten anwachsen. Jetzt sind es laut der deutschen Bild-Zeitung 1300. "Wir sind bereit" Dabei stellte Merz klar: "Wer die Nato herausfordert, muss wissen, dass wir bereit sind. Wer einen Verbündeten bedroht, muss wissen, dass das gesamte Bündnis jeden Zentimeter Nato-Territorium gemeinsam verteidigen wird." Baltische Staaten fürchten um Sicherheit Vor allem die baltischen Staaten fürchten seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine um die nationale Sicherheit und um ihre Grenzen. Laut Merz haben sie "vor langer Zeit verstanden", dass es "Freiheit nicht umsonst" gebe. „Ich versichere Ihnen: Diese Zeit ist vorbei. Wir sind uns des Ernstes der Lage bewusst",so der Kanzler. Die Gefahr eines russischen Überfalls auf einen Nato-Staat wie Litauen bestehe. Die Delegation ehrte vor allem auch die deutschen Soldaten vor Ort.