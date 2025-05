Köpferollen in der Wiener ÖVP geht weiter

Die Wiener ÖVP setzt nach dem Wahl-Debakel (9,65 Prozent der Stimmen) ihre personelle Erneuerung fort: Harald Zierfuß (25), Chef der Jungen ÖVP Wien, wurde zum neuen Klubobmann im Rathaus gewählt und folgt damit Markus Wölbitsch nach.

Harald Zierfuß ist neuer Klubobmann der ÖVP im Wiener Rathaus. Der 25-Jährige wurde in der konstituierenden Klubsitzung der Wiener Volkspartei am Donnerstag in diese Funktion gewählt. In einer Aussendung attestierte ihm der geschäftsführende Landesparteiobmann Markus Figl Kompetenz und Fleiß und versprach sich neue Perspektiven. Zierfuß folgt auf Markus Wölbitsch, der schon vor der Wien-Wahl seinen Rückzug angekündigt hatte.

Zierfuß ist seit 2020 Bildungs- und Jugendsprecher der Wiener Volkspartei und seit 2021 Landesobmann der Jungen ÖVP Wien - eine Funktion, in der er im November 2024 erneut bestätigt wurde. Zuvor war er viele Jahre in der Schülervertretung engagiert und war von 2016 bis 2018 Bundesschulsprecher.

Zierfuß bedankt sich

Klubobmann Harald Zierfuß bedankt sich in einer Aussendung für "das ihm entgegengebrachte Vertrauen" und sagt: "Die neue Aufgabe als Klubobmann ist eine Herausforderung, die ich mit Demut und Respekt annehme. Als Rathausklub der Volkspartei werden wir in den kommenden fünf Jahren die treibende Oppositions- und Kontrollkraft im Rathaus sein. Wir werden Missstände in unserer Stadt aufdecken, aber immer auch konstruktive Lösungen präsentieren. Wien kann sich kein 'Weiter wie bisher' leisten, bei dem Regierungsparteien Probleme schönreden oder ignorieren. Unsere Stadt braucht keine PR-Aktionen für die Oberfläche, sondern strukturelle Reformen in der Tiefe. Gemeinsam mit unserem Landesparteiobmann Markus Figl werden wir eine Vision für unsere Stadt entwerfen – und Wien wieder Zukunft geben."

Personalrochade auch in Hietzing

Auch in Hietzing kommt es zu einer Rochade: Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert soll trotz Sieg bei der Bezirksvertretungswahl, allerdings mit herben Verlusten (die Partei stürzte hier um 16,2 Prozent runter auf 28 Prozent) abgelöst werden – die bisherige Klubchefin Johanna Sperker soll seinen Posten übernehmen, wie "Standard" berichtet. Die Entscheidung fällt am 4. Juni.