Er ist der neue Landesgeschäftsführer der ÖVP Wien

Lorenz Mayer übernimmt ab sofort die Landesgeschäftsführung der Wiener Volkspartei.

Lorenz Mayer ist neuer Landesgeschäftsführer der Wiener Volkspartei. Er wird dem künftigen Gemeinderat als Abgeordneter angehören und war bereits als stellvertretender Landesgeschäftsführer der Wiener ÖVP tätig.

Mayer ist 29 Jahre alt und seit 2015 Bezirksrat sowie seit 2020 Klubobmann in Meidling, wo er 2022 auch Bezirksparteiobmann wurde. Nach beruflichen Stationen als parlamentarischer Mitarbeiter und Landesgeschäftsführer des Seniorenbundes Wien wurde er 2023 zum stellvertretenden Landesgeschäftsführer der Wiener Volkspartei gewählt. Nun übernimmt er nach dem Ausscheiden von Peter Sverak die Funktion des Landesgeschäftsführers. Als Listen-Neunter wird Lorenz Mayer auch dem neuen Gemeinderat und Landtag als Abgeordneter angehören.

"Herausfordernde Situation"

"Ich bedanke mich bei Markus Figl und dem Präsidium für das Vertrauen. Wir befinden uns nach der Wien-Wahl in einer herausfordernden Situation – und ich freue mich, dass ich meine Erfahrungen und meinen Einsatz gerade jetzt für die Volkspartei einbringen kann. Wien braucht dringend eine starke bürgerliche Kraft der politischen Mitte. Es ist unsere Aufgabe, uns neu aufzustellen und in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren den Wienerinnen und Wienern ein attraktives Angebot zu machen", so Mayer in einer ersten Reaktion.

"Lorenz Mayer steht für Kontinuität und frischen Wind gleichermaßen – als Bezirksparteiobmann in Meidling kennt er die Anliegen der Bezirke ebenso, wie er bestens mit der Landespartei vertraut ist. Darüber hinaus ist Lorenz Mayer ein sehr politischer Mensch, der auch maßgeblich bei der künftigen inhaltlichen Positionierung der Wiener Volkspartei mitwirken wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit", freut sich der geschäftsführende Landesparteiobmann Markus Figl auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Landesgeschäftsführer.