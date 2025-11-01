Drohnen über NATO-Atomwaffenlager gesichtet

Heikel: Über der belgischen und von der NATO genutzten Militärbasis Kleine-Brogel sind mehrere Drohnen gesichtet worden. Dort sollen unbestätigten Berichten zufolge auch US-Atomwaffen lagern.

"Das Erkennungssystem funktioniert", schrieb Belgiens Verteidigungsminister Theo Francken auf der Plattform X. "Die Ermittlungen laufen."

Drohnenpiloten gesucht

Man werde sich kommende Woche mit der Polizei treffen, um die Bedrohung zu analysieren sowie die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Drohnenpiloten zu finden und festzunehmen.

US-Atomwaffen gelagert?

Der Militärstützpunkt im flämischen Kleine-Brogel war im Oktober Teil des jährlichen NATO-Manövers zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen mit etwa 2.000 Militärs. Unbestätigten Berichten zufolge ist der Luftwaffenstützpunkt einer der Orte in Europa, an dem US-Atomwaffen lagern.