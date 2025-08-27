Alles zu oe24VIP
Präsident Erdogan
© getty

Weltpolitik

Erdogan schockt mit neuem Plan für Luftkrieg-Waffen

27.08.25, 22:58
Unternehmen investiert 1,5 Mrd. Dollar

Der türkische Präsident Tayyip Erdogan hat den Bau der größten europäischen Fabrik für bei Luftangriffen eingesetzte Waffen angekündigt. Das Unternehmen Aselsan werde dafür 1,5 Milliarden Dollar (1,29 Mrd. Euro) investieren, sagte Erdogan am Mittwoch in Ankara.

Die Produktionskapazität des Unternehmens für Verteidigungselektronik werde mehr als verdoppelt. Die Türkei zählt zu den führenden Herstellern unbemannter Kampfdrohnen und hat bereits eine vergleichsweise große Rüstungsindustrie aufgebaut.

