EU-Spitzen beraten sich über Beziehung zu Trump

Die EU-Staats- und Regierungschefinnen und -chefs schalten sich Mittwoch ab 10 Uhr zu einem Sonder-Videogipfel zusammen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron solle dabei über seinen Aufenthalt in Washington und sein Treffen mit US-Präsident Donald Trump berichten, kündigte EU-Ratspräsident Antonio Costa am Dienstag auf X an. Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) wird nicht zugeschaltet sein, aber am Donnerstag mit Costa telefonieren.

Stress für Schallenberg

Schallenberg muss zur gleichen Zeit im Parlament in Wien bei der aktuellen Stunde zu drei Jahren russischer Angriffskrieg auf die Ukraine sein. Der Videogipfel soll auch als Vorbereitung auf den für 6. März einberufenen EU-Sondergipfel in Brüssel zur Ukraine und zur europäischen Sicherheitsarchitektur dienen. Im Zentrum der Gespräche Macrons und Trumps am Montag in Washington stand der Weg zu einem Ende des russischen Angriffskriegs. Trump hatte für Unmut gesorgt, da er für eine Waffenstillstandslösung vorgeprescht war, ohne die EU und die Ukraine in die Gespräche einzubeziehen.