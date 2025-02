Nach filmreifem Ausbruch: Drogenhändler nach Frankreich ausgeliefert

Der in Rumänien festgenommene berüchtigte Drogenhändler Mohamed Amra, einer der meistgesuchten Verbrecher Frankreichs, ist an sein Heimatland ausgeliefert worden.

Der 30-Jährige sei vom Flughafen Bukarest aus Richtung Frankreich abgeflogen, teilten rumänische Behördenvertreter am Dienstag mit. Zuvor war Amra mit Handschellen von vermummten Polizisten durch das Flughafengebäude geführt worden. Amra war am vergangenen Samstag in Rumänien festgenommen worden.

Seit Mai auf der Flucht

Der verurteilte Drogenhändler war seit Mai vergangenen Jahres flüchtig: Damals war er in Nordfrankreich gewaltsam befreit worden, als er in einem Gefangenentransporter auf dem Weg zu einer richterlichen Vernehmung war. An einer Autobahnmautstelle griffen mehrere vermummte und mit Maschinengewehren bewaffnete Männer den Transporter an, zwei Gefängniswärter wurden erschossen und drei weitere verletzt.

Gewalttätiger Ausbruch

Der von einer Überwachungskamera gefilmte extrem brutale Angriff warf ein Schlaglicht auf die immer extremer werdende Gewalt im Drogenmilieu in Frankreich. Amra wird verdächtigt, vom Gefängnis aus Morde beauftragt zu haben. Seine kriminelle Karriere hatte der heute 30-Jährige schon in jungen Jahren eingeschlagen: Im Alter von 13 Jahre war er zum ersten Mal verurteilt worden, damals wegen schwerer Diebstähle. Amra und seine Komplizen gehörten zu den meistgesuchten Verbrechern Frankreichs. Ihm wird mehrfacher Mord und Drogenhandel vorgeworfen.