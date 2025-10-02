Alles zu oe24VIP
Putin
© Getty

Feindliche Objekte

Flughäfen lahmgelegt: Drohnen-Alarm nach Putin-Auftritt in russischer Stadt

02.10.25, 22:46
Teilen

Zwei Flughäfen mussten Betrieb einstellen - diesmal wurde der Alarm wegen ukrainischer Drohnen ausgelöst

Kurz nach einem Auftritt von Russlands Präsident Wladimir Putin in Sotschi am Schwarzen Meer ist für die Region Alarm wegen ukrainischer Drohnen ausgerufen worden.

Die Flughäfen von Sotschi und Gelendschik mussten den Betrieb einstellen, wie die Luftfahrtbehörde Rosawiazija auf Telegram mitteilte. Handybesitzer erhielten eine Warn-SMS, dass im Gebiet Krasnodar Drohnenalarm herrsche. "Verlassen Sie die Straßen, halten Sie sich in Gebäuden von Fenstern fern!", hieß es.

Wo sich der Kremlchef befand, war nicht bekannt. Für den russischen Präsidenten gibt es in Sotschi eine stark gesicherte Residenz, von der aus Putin oft arbeitet. Dem Flugzeugtracker Flightradar 24 zufolge kreisten mehrere russische Flugzeuge, die in Sotschi landen sollten, über dem Nordkaukasus.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

