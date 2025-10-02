Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Autodieb erwischt und verfolgt: Flüchtender mit Drohne gesichtet
© GettyImages

Festnahme

Autodieb erwischt und verfolgt: Flüchtender mit Drohne gesichtet

02.10.25, 11:59
Teilen

Einem Autodieb (34) aus der Slowakei wurde das Handwerk gelegt: Er wurde von dem Ehemann der Autobesitzerin auf frischer Tat erwischt.

Burgenland. Zu der "wilden" Verfolgungsjagd samt Drohneneinsatz kam es am Mittwoch in Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See). Der Slowake stahl gegen 9.40 Uhr ein geparktes Auto. Dabei wurde er vom Ehemann der Autobesitzerin beobachtet. Dieser nahm sofort die Verfolgung nach dem davonfahrenden Dieb auf.

In der Zwischenzeit verständigte der Sohn des Paares die Polizei. Der Ehemann folgte dem gestohlenen Wagen zunächst auf der Bundesstraße zwischen Gattendorf und Kittsee und beobachtete dann, wie der Täter auf einem Feldweg parkte und zu Fuß flüchtete. Die Polizei veranlasste sofort eine Fahndung mit mehreren Streifen und einer Polizeidrohne. Schließlich konnte der 34-Jährige kurz darauf durch die Drohne auf einem Feldweg nahe der A6 gesichtet werden. Wenig später wurde der 34-Jährige angehalten und festgenommen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt und nach Erlass eines Aufenthaltsverbotes außer Landes gebracht.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden