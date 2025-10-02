Autodieb erwischt und verfolgt: Flüchtender mit Drohne gesichtet

Einem Autodieb (34) aus der Slowakei wurde das Handwerk gelegt: Er wurde von dem Ehemann der Autobesitzerin auf frischer Tat erwischt.

Burgenland. Zu der "wilden" Verfolgungsjagd samt Drohneneinsatz kam es am Mittwoch in Gattendorf (Bezirk Neusiedl am See). Der Slowake stahl gegen 9.40 Uhr ein geparktes Auto. Dabei wurde er vom Ehemann der Autobesitzerin beobachtet. Dieser nahm sofort die Verfolgung nach dem davonfahrenden Dieb auf.

In der Zwischenzeit verständigte der Sohn des Paares die Polizei. Der Ehemann folgte dem gestohlenen Wagen zunächst auf der Bundesstraße zwischen Gattendorf und Kittsee und beobachtete dann, wie der Täter auf einem Feldweg parkte und zu Fuß flüchtete. Die Polizei veranlasste sofort eine Fahndung mit mehreren Streifen und einer Polizeidrohne. Schließlich konnte der 34-Jährige kurz darauf durch die Drohne auf einem Feldweg nahe der A6 gesichtet werden. Wenig später wurde der 34-Jährige angehalten und festgenommen. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt und nach Erlass eines Aufenthaltsverbotes außer Landes gebracht.