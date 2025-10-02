Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
AMS Coup
© AMS-Geschäftsstellenleiter Helmut Fischer bestätigt Einbruch (AMS google maps)

Polizei ermittelt

20 Laptops bei Coup in AMS gestohlen

02.10.25, 11:10 | Aktualisiert: 02.10.25, 13:08
Teilen

Keinen Sinn für eine geregelte legale Arbeit hatte(n) der oder die Täter, die in der Nacht auf Mittwoch in Arbeitsamt in Melk eingebrochen sind. Bei dem Coup wurden 20 Laptops gestohlen.

NÖ. Nach einem anonymen Hinweis wurde oe24 auf den Fall, der derzeit die Kriminalisten in Niederösterreich beschäftigt, aufmerksam. Auf erfolgte Anfrage bei der Exekutive wurde zunächst bestätigt, dass es tatsächlich in der Nacht auf den 1. Oktober einen Einbruch ins die AMS-Geschäftsstelle in der Babenbergerstraße in Melk gegeben habe.

Zeugen - mutmaßlich Kunden, die am Mittwoch zum Arbeitsamt  kamen - beschrieben einen größeren Polizeieinsatz vor Ort, das Landeskriminalamt kann aber noch wenig preisgeben. Nur so viel: Man sei der bisher unbekannten Täterschaft auf der Spur.

Der Melker AMS-Geschäftsstellenleiter Helmut Fischer verrät im oe24-Gespräch, dass  knapp 20 Laptops erbeutet wurden. Bei den Notebooks handelt es sich allesamt um Leihgeräte. Fischer: "Der genaue Schaden wird ermittelt. Wir haben aber noch am selben Tag Ersatzgeräte bekommen, sodass unser Betrieb ungestört weitergehen kann." Das betrifft sowohl die Auszahlung der Arbeitslosengelder als bei der Jobsuche. 

Nur eines bereitet manchen Sorge. Ein Betroffener zu oe24: "Da geht es natürlich um den möglichen Schutz meiner Daten. Es muss ja nicht jeder von meiner momentanen Situation wissen."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden