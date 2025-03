Gemälde beschmiert: Bekannte Klimagruppe löst sich auf

Die britische Klimaschutzgruppe Just Stop Oil will ihre direkten Protestaktionen einstellen.

Drei Jahre, nachdem sie in Orange aufgetaucht seien, würden sie die Warnwesten Ende April ablegen, teilte die Gruppe auf ihrer Internetseite mit. Eine letzte Protestaktion sei am 26. April vor dem britischen Parlament in London geplant.

Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe hatten zum Beispiel ein Gemälde von Vincent van Gogh mit Tomatensuppe beworfen, das Monument Stonehenge mit Farbpulver besprüht und am Grab des Naturforschers Charles Darwin in der Londoner Westminster Abbey protestiert. Ihre ursprüngliche Forderung, neue Öl- und Gasförderung zu stoppen, sei nun Regierungspolitik, teilte die Gruppe mit.

"Das ist also das Ende von Suppe auf van Goghs, Maisstärke auf Stonehenge und langsamem Marschieren auf der Straße." Es sei aber nicht das Ende von Gerichtsprozessen, Überwachung sowie Geld-, Bewährungs- und Haftstrafen. Mehrere Demonstranten waren wegen ihrer Protestaktionen angeklagt und teils zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden.

"Brauchen einen anderen Ansatz"

Es sei auch nicht das Ende des zivilen Widerstands. "Da Unternehmen und Milliardäre das politische System auf der ganzen Welt korrumpieren, brauchen wir einen anderen Ansatz", hieß es in der Mitteilung. Man arbeite an einer neuen Strategie. "Nicht weniger als eine Revolution wird uns vor den kommenden Stürmen retten."

Auch andere Klimaschutzgruppen hatten sich schon neu sortiert. In Deutschland hatte die Protestgruppe Letzte Generation Anfang 2024 ihre Klebeblockaden eingestellt. Ein Teil der Gruppe nennt sich inzwischen Neue Generation und will nicht nur für mehr Klimaschutz, sondern auch für Demokratie allgemein eintreten, wie Mitglied Raphael Thelen kürzlich dem "Spiegel" sagte. Ein anderer Teil der Gruppe erklärte sich zum "Widerstands-Kollektiv". In Österreich gab die Letzte Generation im vergangenen Sommer bekannt, die Proteste einzustellen.