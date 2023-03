× Messi muss nach CL-Aus beschützt werden

Für den argentinischen Weltmeister wurde es ein enorm bitterer Abend.

Der FC Bayern ist am Mittwoch ins Viertelfinale der Fußball-Champions-League eingezogen. Der deutsche Rekordmeister feierte im Achtelfinal-Rückspiel vor eigenem Publikum gegen Paris Saint-Germain einen 2:0-Sieg und schaffte damit dank des 1:0 im ersten Duell in der französischen Hauptstadt mit dem Gesamtscore von 3:0 den Aufstieg. Die Tore erzielten Eric Maxim Choupo-Moting (61.) und Serge Gnabry (89.).

Das Star-Esemble aus Paris muss damit weiter auf den ersten Champions-League-Titel warten und scheiterte zum wiederholten Male schon im Achtelfinale. Für Weltmeister Lionel Messi endete die Europacupsaison nicht nur mit einer bitteren Niederlage, sondern auch mit einem Schreck. Nach dem Schlusspfiff stürmte ein Flitzer aufs Spielfeld und versuchte, zu Messi zu kommen. Ordner griffen ein und reißen den Mann zu Boden.

Bayern zu stark für Paris

Der FC Bayern ging mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in das zweite Achtelfinal-Kracher-Duell mit Paris SG - somit waren die Franzosen ohne den verletzten Superstar Neymar in München gefordert. Superstar Mbappe machte sich auch gleich in der 2. Minute erstmals mit einem Antritt bemerkbar. In der 14. Minute zappelte der Ball im Netz, doch zuvor gab es ein klares Foulspiel von Mbappe an Bayern-Goalie Sommer. Nach einem Bayern-Warnschuss von Goretzka (16.) hatte PSG-Superstar Messi seinen ersten Auftritt. Nach guter Vorarbeit von Mendes konnte Davies einen Schuss von Messi gerade noch blocken. Der argentinische Weltmeister kam erneut an den Ball, jetzt waren De Ligt und Sommer zur Stelle (25.). Nachdem Musiala die erste Bayern-Top-Chance vergab (32.) wurde es auf der Gegenseite wild: Nach einem Sommer-Fehler hatte Vitinha das leere Tor vor sich, aber De Ligt kratzte den Ball gerade noch von der Linie (38.).

Nach der Pause waren die Bayern stärker und jubelten: Choupo-Moting köpfte ein, aber Müller stand im Abseits -der Treffer zählte nicht (52.). Anders lief es in der 61. Minute. Verratti verlor gegen Müller den Ball, Goretzka bediente Choupo-Moting ideal und der traf zum 1:0 (61.). PSG stand mit dem Rücken zur Wand, Sommer parierte nach einem Ramos-Kopf ball stark (64.). So konnte Gnabry mit dem 2:0 alles klar machen (89.). Die Bayern feierten damit nicht nur den Einzug ins Viertelfinale, sondern haben alle bisherigen acht Spiele in der Königsklasse in dieser Saison gewonnen - das gelang zuletzt beim Triple 2019/20. Für Paris setzte es hingegen die nächste Enttäuschung in der Champions League. Trotz der Millionen aus Katar muss PSG weiterhin auf die begehrteste Vereins-Trophäe Europas warten.