Greta Thunberg will mit Schiff nach Gaza

Aktivistin Greta Thunberg will zu einem Protest nach Gaza reisen - auf einem Segelschiff. Die Botschaft: Kritik an Israels Kriegsführung in Gaza.

Die schwedische Aktivistin will laut Angaben einer französisch-palästinensischen Abgeordneten Teil eines Schiffsprotests gegen den Krieg im Gazastreifen sein, wie der "Blick" berichtet.



Auf dem Segelschiff namens "Freedoom Flotilla" wolle sie gemeinsam mit anderen Aktivisten bereits am Sonntag aufbrechen, erklärte die EU-Abgeordnete Rima Hassan, die selbst daran teilnehmen werde. Pro-Palästinensische Proteste Thunberg wollte bereits früher mit einem Schiff der "Freedom Flotilla" in den Gazastreifen reisen. Dieses wurde jedoch auf dem Weg beschädigt. Die Aktivistin gilt besonders seit ihrer Äußerungen zum Gaza-Konflikt als umstritten, sie hat auch an mehreren pro-palästinensischen Protesten teilgenommen.