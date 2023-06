Griechenland-Wahl: "Spar"-Koalition verlor wohl Mehrheit Die beiden großen Regierungsparteien in Griechenland haben mit großer Wahrscheinlichkeit bei den Parlamentswahlen am Sonntag die Mehrheit verfehlt. Nach Auszählung von 96 Prozent der Stimmen kommen die konservative Nea Demokratia (ND) und die sozialistische PASOK zusammen lediglich auf 32 Prozent und damit 150 der 300 Parlamentssitze.