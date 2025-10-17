Hamas kündigt Übergabe einer weiteren toten Geisel an

Türkische Bergungsspezialisten warten auf Einreise in den Gazastreifen

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas will nach eigenen Angaben am Freitagabend die sterblichen Überreste einer weiteren israelischen Geisel übergeben. Der bewaffnete Hamas-Arm Essedin-al-Kassam-Brigaden kündigte in einer Erklärung an, die Leiche einer Geisel, die im Laufe des Tages im Gazastreifen geborgen worden sei, um 23.00 Uhr (Ortszeit, 22.00 Uhr MESZ) zu übergeben.

Laut dem von US-Präsident Donald Trump vorangetriebenen Waffenruhe-Abkommen mit Israel hätte die Hamas neben den 20 überlebenden Geiseln auch alle 28 toten Geiseln bereits am vergangenen Montag an Israel überstellen müssen. Bisher wurden jedoch nur neun Leichen von am 7. Oktober 2023 verschleppten Menschen zurückgegeben.

Die israelische Regierung drohte der Hamas deshalb mit der Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen. Die Essedin-al-Kassam-Brigaden erklärten dagegen, die Hamas habe ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen "erfüllt". Für die Bergung der verbliebenen Leichen benötige die Hamas "spezielle Ausrüstung".

Inzwischen hat die Türkei 81 Spezialisten in die Region entsandt, die bei der Suche nach den Leichen in den Trümmern im Gazastreifen und bei der Bergung der sterblichen Überreste helfen sollen. Nach Angaben der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad wartete das Team am Freitag allerdings noch in Ägypten auf grünes Licht aus Israel.