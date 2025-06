Iran ruft Bevölkerung in Tel Aviv zur Evakuierung auf

Kurz nachdem Israel die iranische Bevölkerung in der Hauptstadt Teheran zur Evakuierung aufgerufen hatte, warnt nun auch der Iran: Die israelische Bevölkerung in Tel Aviv solle sich schnellstmöglich zurückziehen und in Sicherheit bringen.

Die iranischen Revolutionsgarden riefen die Bewohner von Tel Aviv auf, so schnell wie möglich zu evakuieren, berichteten iranische Staatsmedien am Montag. Iranisches Staats-TV während Live-Sendung attackiert

Wende im Krieg? Iran signalisiert Gesprächsbereitschaft Kurz zuvor hatte Israel eine Evakuierungswarnung für ein bestimmtes Gebiet in Teheran ausgesprochen. Zur selben Stunde machen weltweit Schlagzeilen die Runde, dass der Iran Gesprächsbereitschaft signalisiert hat, solange sich die USA dem Angriff Israels auf das Land nicht anschließen, wie Beamte gegenüber dem Wall Street Journal erklärt haben. In der Zwischenzeit meldet der Iran, dass sein Staatsfernsehen von Israel angegriffen wurde.