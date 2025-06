Iran zu Waffenruhe: Noch kein Deal mit Israel

Der Iran hat zurückgewiesen, dass es eine Einigung über eine Waffenruhe mit Israel gibt.

Derzeit gebe es "keine 'Einigung' über eine Waffenruhe oder die Einstellung von Militäroperationen", erklärte Außenminister Abbas Araghtschi am Dienstag in Onlinenetzwerken. Der Iran will seine Angriffe gegen Israel jedoch einstellen, sofern der Erzfeind den Krieg beendet.

Kurz nach der überraschend von US-Präsident Donald Trump angekündigten Waffenruhe zwischen dem Iran und Israel schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X, derzeit gebe es keine Vereinbarung über eine Waffenruhe oder die Einstellung der Militäroperationen. Sofern jedoch Israel seine "illegale Aggression" gegen das iranische Volk spätestens um 4.00 Uhr Teheraner Zeit (2.30 Uhr MESZ) einstellt, "haben wir nicht die Absicht, unsere Reaktion danach fortzusetzen".

Endgültige Entscheidung später

Eine endgültige Entscheidung über die Einstellung der eigenen Militäroperationen werde zu einem späteren Zeitpunkt getroffen, schrieb Araghtschi. Israel habe den Krieg gegen den Iran begonnen, nicht umgekehrt, betonte er. Von israelischer Seite gab es zunächst keine Bestätigung für Trumps angekündigte Waffenruhe zwischen den beiden Erzfeinden.

Trump hatte auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, zunächst werde der Iran für zwölf Stunden eine Waffenruhe einhalten, dann auch Israel für zwölf Stunden. Nach Ablauf dieser 24 Stunden gelte der Krieg dann als beendet, schrieb der US-Präsident. Das wäre Mittwochfrüh