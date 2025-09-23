Israel macht Jordanien-Grenze für Palästinenser dicht

Israel schließt nach jordanischen und palästinensischen Angaben den Grenzübergang zwischen dem besetzten Westjordanland und Jordanien.

Die palästinensische Grenzbehörde erklärte am Dienstag, die israelische Seite habe sie über die Absicht informiert, den Grenzübergang Allenby ab Mittwoch bis auf weiteres in beide Richtungen zu schließen. Israel bestätigte den Schritt zunächst nicht. Der Grenzübergang ist bereits seit Tagen infolge eines Attentats weitgehend geschlossen.

Die jordanische Behörde für öffentliche Sicherheit gab ebenfalls die Schließung des auch König-Hussein-Brücke genannten Grenzübergangs bekannt. Der Übergang sei "von der anderen Seite" bis auf weiteres für Personen- und Güterverkehr geschlossen worden, erklärte die Behörde.

Jordanier erschoss israelische Soldaten

Der Grenzübergang ist bereits seit Tagen infolge eines Attentats weitgehend geschlossen. Vergangene Woche hatte ein jordanischer Fahrer eines mit für den Gazastreifen bestimmten Hilfsgütern beladenen Lkw an dem Grenzübergang zwei israelische Soldaten erschossen, bevor er von der israelischen Armee getötet wurde.

Einiger Übergang für ausreisende Palästinenser

Der im Jordantal gelegene Grenzübergang ist der einzige, über den Palästinenser aus dem Westjordanland ausreisen können, ohne Israel zu betreten.