Mega-Panne: Trump zieht über Teleprompter und Rolltreppe der UNO her

US-Präsident Donald Trump hat bei seiner Rede vor der UNO-Vollversammlung Kritik an den Vereinten Nationen geübt - darunter gegen den kaputten Teleprompter und die kaputte Rolltreppe im UN-Gebäude, wo er gesprochen hat.

Trump hegt jede Menge Groll gegenüber der UNO. Der US-Präsident begann seine Rede mit einem Geständnis: "Ich werde heute meine Rede halten, und das ohne Teleprompter", dafür bekam der US-Präsident Applaus - und erklärte: "Denn der Teleprompter funktioniert heute nicht".

Er werde daher mehr vom Herzen heraus reden, und wer immer den Teleprompter bediene, sei in "big trouble" - nach dem Motto: „Wer auch immer daran schuld ist, hat jetzt ein großes Problem!“ Der Saal lachte. Ungefähr 10 Minuten nach Beginn der Rede funktionierte er übrigens wieder.

Zwischenzeitlich schoss Trump immer wieder gegen die Vereinten Nationen und zweifelte ihre Sinnhaftigkeit an: "Alles, was mir die UNO bringt, ist ein kaputter Teleprompter UND eine kaputte Rolltreppe auf dem Weg zur Vollversammlung, denn - 'die First Lady wäre fast hingefallen'".

Der Groll gegen das bloße UN-Gebäude ging weiter: „Ich war ein sehr erfolgreicher Immobilienunternehmer und wollte die UN neu bauen, ich wollte nur das Beste für euch, mit Marmor und Mahagoni, aber die haben sich für was viel Schlechteres entschieden und viel teurer. Ich habe gemerkt, dass sie nicht wissen, wie man richtig baut, und vorhergesagt: Wartet nur, wie sich der Bau verspäten wird. Ich hatte recht", so Trump in Bezug auf die Stolper-Panne von Melania.