Nach Teleprompter-Panne: Trump rechnet mit Vereinten Nationen ab

In New York sind am Dienstagvormittag (Ortszeit) bei der 80. Generaldebatte der UNO-Vollversammlung Staats- und Regierungsspitzen aus aller Welt zu diplomatischen Gesprächen zusammengekommen. Die Rede von Donald Trump fing allerdings mit einer Mega-Panne an.

Trump beging seine Rede mit einem Geständnis: "Ich werde heute meine Rede halten, und das ohne Teleprompter", dafür bekam der US-Präsident Applaus - und erklärte: "Denn der Teleprompter funktioniert heute nicht". Er werde daher mehr vom Herzen heraus reden, und wer immer den Teleprompter bediene, sei in "big trouble" - nach dem Motto: „Wer auch immer daran schuld ist, hat jetzt ein großes Problem!“ Der Saal lachte.

Secret Service hebt riesiges Störsender-Netzwerk bei UNO aus

Trump beginnt seine Rede mit viel Selbstlob, wie man es von ihm kennt. „Als ich das Land übernahm, war es kaputt, jetzt ist das heißeste Land überhaupt, und die anderen kommen uns nicht einmal in die Nähe“. Energiepreise runter, Militär top, Börsenpreise auf Rekord, Steuern runter "wie nie", große Fridens-Deals mit dem Ausland. Er habe sechs Kriege beendet", wiederholte Trump - wobei dieser Punkt international umstritten ist. "So etwas gab es noch nie", so der stolze US-Präsident.

Querschüsse gegen UNO

Zwischenzeitlich schoss Trump gegen die Vereinten Nationen und zweifelte ihre Sinnhaftigkeit an: "Alles, was mir die UNO bringt, ist ein kaputter Teleprompter UND eine kaputte Rolltreppe auf dem Weg zur Vollversammlung, denn - 'die First Lady wäre fast hingefallen'". Der Teleprompter funktionierte übrigens einige Minuten nach dem Beginn seiner Rede.

Der Groll gegen die UN ging weiter: „Ich war ein sehr erfolgreicher Immobilienunternehmer und wollte die UN neu bauen, ich wollte nur das Beste für euch, mit Marmor und Mahagoni, aber die haben sich für was viel schlechteres entschieden und viel teurer. Ich habe gemerkt, dass sie nicht wissen, wie man richtig baut, und vorhergesagt: Wartet nur, wie sich der Bau verspäten wird. Ich hatte recht", so Trump.

"Gaza-Frieden hätte längst erreicht werden können"

Trump attackiert den Iran als „Nummer 1 Finanzierer von Terror“. Ein solches Land dürfe nie im Besitz von Atomwaffen sein, betont der US-Präsident. Zunehmend sehr ernst, fast traurig wirkend sagt Trump, dass man noch keinen Waffenstillstand im Gaza-Krieg erreicht habe. Die Hamas habe keinen Waffenstillstand gewollt. Trump fordert die Rückkehr aller 20 noch lebenden israelischen Geiseln. „Wir müssen sie alle jetzt zurück holen“.

Die Anerkennung des Staates Palästina wurde durch eine Reihe von UN-Mitgliedern kritisiert - auch er sieht dies als „Belohnung“ an die Hamas für den Terroranschlag am 7. Oktober.

Trump: „Das war peinlich für Europa!“

Im Ukraine-Krieg wolle Trump Europa nur helfen wollen. „Aber dann habe ich herausgefunden, dass die Öl und Gas von Russland kaufen.“ Er sprach einen vermeintlichen Widerspruch an: „Glauben Sie mir, wie unangenehm das war, als ich herausgefunden habe, dass die europäischen Länder gegen Russland kämpfen, aber weiter Öl und Gas aus Russland kaufen!“

Mehr zu der Rede in Kürze ...