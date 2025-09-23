Alles zu oe24VIP
© APA, BKA/Christopher Dunker

Politik-Insider

Kanzler & Co. bei Trumps Wut-Rede

Von
23.09.25, 17:30
Teilen

US-Präsident mit Attacke auf UNO in New York – und Kritik an Österreich! VdB, Kanzler & Außenministerin dabei.

„Reject Trump“, steht auf den Schildern der Demonstranten vor der New York Library unweit der UNO. Dort hielt eben dieser Trump – seines Zeichens Präsident der USA – bei der Eröffnung der 80. UNO–Generalversammlung seine „Ich gegen den Rest der Welt“ (CNN) Rede.

Der Dienstag – oe24 begleitet Kanzler Christian Stocker (ÖVP) und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (Neos) in New York – stand ganz im Zeichen von Donald Trump.

Die Sicherheitsvorkehrungen sind bereits seit seiner Ankunft am Montag enorm. An jedem Eck steht NYPD und rund um den Tower und die UNO auch Secret Service. Sobald der Konvoi des Präsidenten vorbeifährt, wird alles eingefroren. Dann können auch die anderen Präsidenten und Premiers nicht mehr weiter. Neben Trump sind noch über 150 Politiker aus aller Welt im Big Apple. Sie alle verfolgten Trumps Rede – natürlich auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen – neben Kanzler Stocker und Außenministerin Meinl–Reisinger.

Trump wettert gegen UNO, EU & Österreich

Panne. Und die Rede startete mit einer Panne– der Teleprompter funktionierte nicht: „Wer das zu verantworten hat, bekommt Probleme“, tobte der US-Präsident. Dann teilte er aus: Gegen die UNO („Sie hätten Kriege beenden sollen“), gegen die Hamas („Wir wollen unsere Geiseln zurück! Sofort!“), gegen die EU („Hört auf, Russland zu unterstützen –durch Kauf von Gas!“) und freilich gegen Migration („Die UNO unterstützt Menschen, die illegal über die Grenze kommen!“)

Hier erwähnt er sogar Österreich: „In Österreich sitzen 53 Prozent Migranten im Gefängnis“.

Österreich kämpft um UN-Sicherheitsrat

Für Stocker – er ist zum ersten Mal in New York ist das Programm beachtlich. Neben der Eröffnung der 80. UNO–Generalversammlung soll er am Dienstag die „Nummer zwei von China“ treffen, davor und danach hat er ebenso wie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger Dutzende Termine mit Premierministern, auch kleinerer Karibikstaaten. Immerhin kämpft Österreich um einen Sitz im UNO–Sicherheitsrat.

VdB überließ Stocker Trump-Einladung

Am Abend sollte dann eine weitere Premiere für Stocker am Programm stehen: Er sollte – Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat ihm seine Einladung überlassen – im Hotel Lotte an der Madison Avenue niemand Geringeren als den umstrittenen US-Präsidenten die Hand schütteln und kurz mit ihm reden.

„Hier wird bei allen unterschiedlichen Meinungen vieles besprochen und das ist einzigartig“, lobt er ebenso wie Meinl-Reisinger die UNO-Generalversammlung.

