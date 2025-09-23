Alles zu oe24VIP
Donald Trump
© APA

In New York

Trump wettert bei UNO-Wut-Rede gegen Österreich

23.09.25, 16:43
Donald Trump hat bei seiner Rede vor der UNO-Generalversammlung zum Rundumschlag ausgeholt. Er wetterte gegen Deutschland, Großbritannien, die EU - und eben auch Österreich. 

Die große Trump-Show bei der 80. UN-Generalversammlung wurde zum totalen Rundumschlag. Nach der verherrlichung seiner Regierung und seinen bisher geleisteten Taten ging er vor allem auf die UN und auf Europa los. Neben den Kriegen in der Ukraine und Israel lag dem US-Präsident vor allem das Migrations-Thema am Herzen. 

Schon zu Beginn seiner Rede wütete er: "Migration zerstört euer Land und ihr müsst etwas dagegen machen!" Etwas später ging er mehr ins Detail. "Migranten haben die Gesetze verletzt, sie sollten umgehend nach Hause geschickt werden", so Trump. Die Länder in Europa müssen eingreifen und haben "das Recht ihre Grenzen zu schützen" denn seiner Sicht nach müssen diese ihre "eigenen Probleme lösen" und nicht Probleme "in anderen Ländern erzeugen". 

Auch Österreich wurde vom US-Präsidenten eigens erwähnt. Als Beispiel für besonders große Probleme mit Migranten wurde unser Land als Paradebeispiel von Trump erwähnt: "In Österreich sind 53 Prozent der Gefängnisinsassen Ausländer." Neben Österreich wurde auch Deutschland, die Schweiz und Großbritannien stark wegen ihrer Migrationspolitik kritisiert. Dennoch unterstrich der US-Präsident stets, dass er den Kontinent liebe.

