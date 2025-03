Alarm? Kampfflugzeuge für NATO-Einsatz nach Polen geschickt

Schweden stellt zur Unterstützung einer NATO-Überwachungsmission im polnischen Luftraum bis zu acht Gripen-Kampfflugzeuge zur Verfügung.

Mit der Teilnahme an dem Einsatz unterstütze ihr Land die Lieferung von Hilfen in Polens Nachbarland Ukraine, sagte die schwedische Außenministerin Maria Malmer Stenergardd am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Zudem würde direkt die Verteidigung des engen Verbündeten Polen gestärkt.

Es sei das erste Mal, dass schwedische Kampfflugzeuge von dem Territorium eines verbündeten Landes aus an einem Einsatz teilnähmen, fügte Schwedens Verteidigungsminister Pal Jonson hinzu. "Die Luftwaffe wird mit sechs bis acht Flugzeugen und Bodenpersonal, das heißt etwa 110 Personen, beteiligt sein."

Das lange bündnisfreie Schweden war 2024 als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine der NATO beigetreten. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Land die Lieferung von Gripen-Kampfjets an die Ukraine angeboten. Das Angebot wurde jedoch auf eine Bitte von EU-Partnern, zunächst die Lieferung von F-16-Kampfjets vorzuziehen, zurückgezogen.