Kehrtwende: Trump will China-Zölle jetzt halbieren

US-Präsident Donald Trump hatte Importe aus der Volksrepublik mit Zöllen von 145 Prozent belegt, China reagierte mit Gegenzöllen von 125 Prozent.

Inzwischen äußerte sich Trump allerdings versöhnlich und stellte Peking niedrigere Sätze in Aussicht. Die New Yorker Börse öffnete daraufhin am Mittwoch deutlich im Plus. Auch an den europäischen und asiatischen Börsen stiegen die Kurse teils merklich an.

Die US-Regierung erwägt eine drastische Senkung der China-Zölle, berichtet auch das "Wall Street Journal". Damit solle der Handelskonflikt zwischen beiden Staaten entschärft werden. Ein hochrangiger Mitarbeiter des Weißen Hauses hat dem Bericht zufolge angegeben, wahrscheinlich würden die Zölle für Waren aus der Volksrepublik auf etwa 50 bis 65 Prozent gesenkt werden. Derzeit liegen die Zölle der USA für China deutlich über 100 Prozent.