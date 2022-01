Londoner Polizei leitet Ermittlungen zu Johnson-Partys ein

Die Liste der angeblichen Lockdown-Partys des britischen Premiers Johnson wird immer länger. Er soll im Lockdown Geburtstag mit 30 Gästen gefeiert haben.

Die Londoner Polizei ermittelt zu mehreren Partys im Amtssitz von Premierminister Boris Johnson und in anderen Regierungsgebäuden. "Ich kann bestätigen, dass die Metropolitan Police zu einer Reihe von Veranstaltungen im Zusammenhang mit potenziellen Verstößen gegen die Corona-Auflagen ermittelt (...)", sagte Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick am Dienstag. Johnson steht seit Wochen wegen Berichten über mutmaßlich illegale Partys in seinem Amtssitz massiv unter Druck.

Laufend gibt es neue Enthüllungen über Feiern. Erst am Montag berichtete der Sender ITV von einer Geburtstagsparty für Johnson mit bis zu 30 Teilnehmern. Für den konservativen Premier wird die Lage immer prekärer. Noch für diese Woche werden die Ergebnisse einer internen Untersuchung der Spitzenbeamtin Sue Gray erwartet. Vom Ausgang dieser Untersuchung könnte Johnsons politisches Schicksal abhängen. Mehrere Mitglieder seiner eigenen Fraktion wollen ihn stürzen.