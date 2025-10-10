Nicht Trump! María Corina Machado bekommt den Friedensnobelpreis

Venezuelas Oppositionspolitikerin María Corina Machado bekommt den Friedensnobelpreis.

Sie wird damit für ihren Einsatz für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes ausgezeichnet, wie das norwegische Nobelkomitee in Oslo verkündete. Nominiert waren in diesem Jahr 338 Kandidaten, darunter 244 Einzelpersonen und 94 Organisationen. Das sind 52 Nominierte mehr als im Vorjahr.

Sie studierte Wirtschaftsingenieurwesen an der Katholischen Universität Andrés Bello in Caracas und war Mitgründerin der Bürgerrechtsorganisation Súmate, die sich für faire und transparente Wahlen in Venezuela einsetzt.

Kritikerin des Regimes

Machado zählt zu den bekanntesten Kritikerinnen des autoritären Regimes von Nicolás Maduro und wurde 2023 zur Präsidentschaftskandidatin der Opposition gewählt. Ihre Kandidatur wurde jedoch von den Behörden blockiert. Aufgrund politischer Verfolgung lebt sie derzeit im Untergrund. Für ihren Einsatz für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte erhielt sie 2024 den Vaclav-Havel-Menschenrechtspreis.

Höhepunkt der Nobelpreis-Saison

Mit der Auszeichnung des Friedensnobelpreisträgers erreicht die Woche der Nobelpreis-Bekanntgaben alljährlich ihren Höhepunkt. In den vergangenen Tagen sind bereits die Preisträger in den Kategorien Medizin, Physik, Chemie und Literatur bekanntgegeben worden. Am Montag folgt zum Abschluss noch die Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften. All diese Nobelpreise werden traditionell in Stockholm vergeben, der Friedensnobelpreis als einziger in Oslo.

Die Nobelpreise sind in diesem Jahr erneut mit elf Millionen schwedischen Kronen pro Kategorie dotiert - umgerechnet entspricht das rund einer Million Euro. Feierlich überreicht werden die Preise traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des schwedischen Dynamit-Erfinders und Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896).

Trump loses

US-Präsident Donald Trump hatte im Vorhinein mehrfach damit geprahlt, den Friedensnobelpreis zu verdienen, da er bisher (ausgenommen der Gaza-Waffenruhe) insgesamt laut eigener Aussagen "sieben Kriege beendet" habe.

Insbesondere seit der gestern am Donnerstag verkündeten Waffenruhe zwischen dem Gazastreifen und Israel blickte die Welt gespannt auf die Verkündung des Nobelpreisträgers - und ob Trump diesen für seine Bemühungen bekomme oder nicht. Der US-Präsident selbst sagte einmal, dass es eine Beleidigung wäre, wenn er ihn nicht bekommen würde.