Mega-Stars bei Biden-Angelobung

Stars sollen die Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden am 20. Jänner prägen.

Washington. So wird Lady Gaga die US-Nationalhymne Star Spangled Banner singen. Die 34-Jährige (Poker Face) hatte Biden bereits mit einem Auftritt zum Abschluss seiner Wahlkampagne unterstützt. Auch Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (51) wird auftreten.

Nach der Vereidigung von Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris ist eine Live-Sondersendung im TV geplant. Hollywood-Größe Tom Hanks (64) (Forrest Gump, Philadelphia) wird den Organisatoren zufolge das TV-Special Celebrating America (Wir feiern Amerika) moderieren.

„Hoffnung“. Zusätzlich sind Auftritte von Stars wie US-Sängerin Demi Lovato (28, Échame la culpa), Rockstar Jon Bon Jovi (58) sowie Justin Timberlake (39) geplant. Der US-Schauspieler und Sänger (Cry Me A River) wollte den Anlass nutzen, seinen Song Better Days vorzustellen. Diesen habe er während des Lockdowns geschrieben, teilte Timberlake jetzt via Instagram mit: „Dieser Song war unser Weg, unser Möglichstes zu tun, um alle zu ermutigen, hoffnungsfroh zu bleiben.“