Melanias Mantel-Botschaft an König Charles

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump sind in London gelandet. Dabei fällt beim Aussteigen aus dem Jet besonders Melanias langer, beiger Mantel auf, der fast bis zum Boden reicht.

Am Dienstagabend landeten Donald Trump und seine Frau Melania mit der Air Force One in London. König Charles III. hat den US-Präsidenten zu einem dreitägigen Staatsbesuch eingeladen.

Diese Botschaft steckt hinter ihrem Mantel

© getty

Bei seiner Ankunft zeigten sich Trump und seine Frau gut gelaunt und erfreut. Die Präsidentengattin trug bei der Ankunft einen langen Trenchcoat - dahinter steckt eine besondere Botschaft für König Charles.

© getty

Denn der Mantel ist von dem britischen Luxus-Modelabel Burberry - und könnte ein Zeichen des Respekts und der Wertschätzung für das Gastgeberland und König Charles sein. Die Outfitwahl an solch wichtigen Anlässen wird nämlich bei hochkarätigen Besuchen im Königshaus nie dem Zufall überlassen!

Mittwoch Treffen mit Royals

Am Mittwochmorgen treffen Trump und Ehefrau Melania dann auf Kronprinz William und Prinzessin Kate. Im Anschluss daran findet ein offizieller Empfang durch König Charles und Königin Camilla statt.

Obwohl die Vorfreude beim US-Präsidenten groß ist, unterlief Trump im Vorfeld dennoch ein peinlicher Fehler. Vor seinem Staatsbesuch in Großbritannien benutzte Trump versehentlich den falschen Adelstitel für König Charles III. und bezeichnete ihn kurzerhand als „Prinz“.

© getty

Dies korrigierte er aber dann schnell in einer nächsten Aussage gegenüber den Reportern wieder aus und wechselte den Adelstitel wieder korrekt in "König CharesKönig Charles".