Trump leistet sich vor Royal-Besuch Mega-Fauxpas: "Prinz Charles"

Trump leistet sich heute kurz vor Abflug nach London einen Fauxpas, als er versehentlich vor Journalisten König Charles den falschen Adelstitel gibt - und ihn "Prinz Charles" nennt.

US-Präsident Donald Trump (79) hat vor seinem Staatsbesuch in Großbritannien aus Versehen den falschen Adelstitel für König Charles (76) benutzt und ihn als "Prinz" bezeichnet.

Der Republikaner sprach vor Journalisten in Washington vor dem Abflug über den mehrtägigen Besuch und sagte: "In erster Linie geht es darum, mit Prinz Charles und Camilla zusammen zu sein." Dann folgte wieder der richtige Titel: "Sie sind schon seit langer Zeit Freunde von mir, lange bevor er König wurde."

Trump sieht König Charles als seinen "Freund" an und lobte ihn: "Er ist so ein eleganter Gentleman und er repräsentiert sein Land so gut." Der US-Präsident zeigte sich zudem seit Tagen stolz, dass er und die First Lady Melania ausgerechnet auf Schloss Windsor und nicht im Buckingham-Palast empfangen werden.