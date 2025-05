Mit Video: Albanischer Premier kniete im Regen vor Meloni

Die guten Beziehungen zwischen Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem albanischen Premierminister Edi Rama sind bekannt.

Als Meloni am Freitag zum Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Tirana eintraf, wurde sie auf galante Weise von Rama empfangen. Als Meloni aus dem Auto ausstieg, kniete Rama, der im Regen auf dem roten Teppich auf dem Skanderbeg-Platz auf sie wartete, mit gefalteten Händen nieder, wie aus Videoaufnahmen zu entnehmen ist.

Virales Video

"Das macht er nur, damit er auf meiner Höhe steht", scherzte Meloni in Anspielung auf die Körpergröße des zwei Meter großen Rama. Der albanische Premierminister trug ein Paar weiße Turnschuhe mit dem Logo der Europäischen Politischen Gemeinschaft, einem gelb-blauen Stern. Das Video mit dem knienden Rama ging in Italien viral.

Die Beziehungen zwischen Meloni und Rama sind seit einigen Jahren sehr gut. So hat Rama der italienischen Regierung die Genehmigung für die Errichtung von Flüchtlingslagern für Migranten gegeben, die im Mittelmeer aufgegriffen werden. Inzwischen wurden die beiden Zentren in Abschiebungslager für Migranten umgewandelt, die Italien ausweisen will.