Neues Fail-Video: Biden kämpft mit seiner Jacke

US-Präsident Joe Biden ist schon wieder ein Hoppala passiert – er schafft es nicht ohne Hilfe, sein Sakko anzuziehen.

Schon mehrmals hat Biden im Internet Spott und Hohn geerntet, als er bei Bühnenevents seine Hand zum Handshake ausstreckte, obwohl ihm niemand gegenüber stand. Der Geisteszustand des 79-jährigen Demokraten wird vor allem aus dem republikanischen Lager immer wieder angezweifelt.

Nun gibt eine neue Panne den Biden-Kritikern Rückenwind: In einem Video ist zu sehen, wie Biden gemeinsam mit seiner Ehefrau und First Lady Jill (71) aus dem präsidialen Helikopter "Marine One" steigt. Dabei versucht er, sich seinen Blazer anzuziehen – und scheitert dabei kläglich.

Never mind the Inflation Reduction Act, Biden needs a Jacket Wearing Act ????pic.twitter.com/aemXH6p6VB — Dr. Eli David (@DrEliDavid) August 8, 2022

Biden schafft es nicht, mit dem zweiten Arm in den Ärmel in zu schlüpfen. Erst mithilfe von Jill kann Biden die Jacke komplett überziehen. Als wäre das nicht genug, rutscht ihm danach noch die Sonnenbrille von der FFP2-Maske und fällt zu Boden. Aufheben kann Biden die Gläser dann immerhin ohne Hilfe.

Hämische Kommentare

Auf Twitter sind so manche Kommentare durchaus unter der Gürtellinie: "Was er braucht ist eine Zwangsjacke", heißt es da etwa. Ein anderer Nutzer meint: "Und ich frage mich, wer ihm die Unterwäsche anzieht...". Und ein weiterer zynischer Kommentar lautet: "Warum fragt er nicht seine unsichtbaren Freunde um Hilfe?"