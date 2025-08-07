Putin blockiert Gipfel mit Selenskyj

Wladimir Putin hat ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vorerst abgelehnt.

Zwar betonte er, grundsätzlich offen für Gespräche zu sein, doch fehle es aktuell an den nötigen Voraussetzungen. Putin sagte: "Leider sind wir noch weit davon entfernt, solche Voraussetzungen zu schaffen."

Damit blockiert Russland indirekt auch Pläne von US-Präsident Donald Trump, der nach einem bilateralen Treffen mit Putin ein Gipfeltreffen zwischen Putin und Selenskyj initiieren wollte. Putins Absage gilt zwar nicht Trump direkt, verhindert jedoch das angestrebte Dreiertreffen. Der Kreml sieht derzeit keine Grundlage für Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine auf höchster Ebene.

