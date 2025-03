Putin: Europa will Krieg statt Frieden

Angesichts der Aufrüstungspläne zahlreicher europäischer Staaten hat Russland Europa vorgeworfen, sich zu "militarisieren", statt einen Frieden anzustreben.

Vor dem Hintergrund der Bedrohung aus Russland und eines möglichen Wegfalls der US-Unterstützung hat die EU am Mittwoch den Startschuss für einen Plan für die Aufrüstung in Europa gegeben. Dieser soll Investitionen von bis zu 800 Milliarden Euro in die Verteidigung ermöglichen.

Treffen von Militärs aus rund 30 Ländern

Parallel dazu formiert sich unter der Führung von Großbritannien und Frankreich eine sogenannte Koalition der Willigen, die bereit ist, der Ukraine im Fall einer Waffenruhe Sicherheitsgarantien zu geben. Dazu kommen am Donnerstag Armeevertreter aus rund 30 Ländern zu Beratungen zusammen.

Sowohl der britische Premierminister Keir Starmer als auch der französische Präsident Emmanuel Macron sind bereit, im Fall eine Waffenruhe Friedenstruppen in der Ukraine zu stationieren - eine Idee, die Moskau vehement ablehnt.

Kreml sieht es anders

Dazu der Kreml Sprecher Dmitri Peskov auf der russischen Nachrichtenagentur TASS :„Die wichtigsten Signale aus Brüssel und den europäischen Hauptstädten beziehen sich jetzt auf die Pläne zur Militarisierung Europas, was eindeutig im Widerspruch zur Stimmung der Präsidenten Russlands und der Vereinigten Staaten steht, nach Wegen für einen friedlichen Einigungsprozess zu suchen."

"Die Signale aus Brüssel und den europäischen Hauptstädten betreffen größtenteils Pläne zur Militarisierung Europas", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag. Dadurch sei Europa zur "einer Art Kriegspartei" geworden.

