Putin
Mehrtägiger Besuch

Putin trifft diesen EU-Regierungschef in China

31.08.25, 17:07
Putin traf am Sonntag zu einem mehrtägigen Besuch in China ein.

Tianjin. Der russische Machthaber Wladimir Putin will während seines Chinas-Besuchs den slowakischen Premier Fico treffen. Die Begegnung sei für die nächsten Tage geplant, sagte Kreml-Berater Juri Uschakow am Sonntag am Rande des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) in Tianjin.

Robert Fico
Fico ist neben Ungarns Premier Viktor Orbán einer der wenigen Regierungschefs in der EU, die trotz Moskaus Krieg gegen die Ukraine weiterhin gute Kontakte zum Kreml pflegen.

Genauere Angaben zum Inhalt und Zeitpunkt des Gesprächs machte Uschakow nicht. Putin traf am Sonntag zu einem mehrtägigen Besuch in China ein. In Tianjin nimmt der Kreml-Chef zunächst am Gipfel der SOZ unter Vorsitz von Chinas Staatschef Xi Jinping teil. Am Mittwoch gehört er zu den Gästen einer riesigen Militärparade in Peking, zu der auch Fico erwartet wird.

Putin
Die Slowakei ist stark von russischem Gas abhängig. Im Mai war Fico als einziger Vertreter eines EU-Staats nach Moskau gereist, um an den Feierlichkeiten zum Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren teilzunehmen. Die EU hat etliche Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs verhängt.

