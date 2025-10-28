HIER fliegt Putins neue Super-Waffe "Skyfall" - angeblich unendlich weit

Russland meldet einen erfolgreichen Testflug des Marschflugkörpers „Burewestnik“ – eine von Präsident Wladimir Putin präsentierte, angeblich atomgetriebene Waffe, die international auch „Skyfall“ genannt wird. Sie soll Ziele an jedem Punkt des Globus treffen können.

Der russische Präsident Wladimir Putin bestätigte in einem vom Kreml veröffentlichten Video, dass die angebliche „Wunderwaffe“ Burewestnik einen erfolgreichen Testflug absolviert habe. Im Video sprach Putin laut Quelle mit Generalstabschef Waleri Gerassimow; die Rakete selbst ist darin jedoch nicht zu sehen.

Atomarer Antrieb ermöglicht endlose Reichweite

Das Besondere an der „Sturmvogel“ genannten Waffe, international auch „Skyfall“ genannt, sei ihr atomarer Betrieb: Sie verzichte demnach auf konventionellen Treibstoff und habe laut Aussagen im Kreml eine „unbegrenzte Reichweite“. Internationale Experten schätzen, die Rakete könne mindestens 25.000 Kilometer am Stück zurücklegen, heißt es etwa vonseiten der BBC.

Mit einem Erdumfang von 40.000 Kilometern könnte die „Burewestnik“ demzufolge von verschiedenen Abschusspunkten aus weit entfernte Ziele erreichen, ohne den direktesten Weg zu nehmen. Eine Bedrohung für den Westen werde deshalb nicht ausgeschlossen.