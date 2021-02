Rekord: 37 Parteien zur Wahl in den Niederlanden zugelassen

Niederländer stimmen im März über neues Parlament ab.

Für die Parlamentswahl im März ist in den Niederlanden eine Rekordzahl an Parteien zugelassen worden. Insgesamt 37 politischen Formationen gab der niederländische Wahlrat am Freitag seine Genehmigung, da ist die höchste Zahl seit 1922.

Parteien für Jesus, Partys, Tiere und Senioren dabei

Neben den etablierten Parteien finden sich darunter Wahllisten wie Jesus lebt oder die Party-Partei. Bereits im Parlament vertreten und erneut zur Wahl zugelassen wurden die Partei für die Tiere und die Seniorenpartei 50Plus.

89 Parteien wollten teilnehmen

Im Dezember hatten 89 Parteien angekündigt, zur Wahl im März antreten zu wollen. Weniger als die Hälfte erfüllten aber die nötigen Voraussetzungen, so hätten zahlreiche Parteien nicht genügend Unterstützungsbekundungen sammeln können, teilte der Wahlrat mit.

Hohe Zahl nicht ungewöhnlich

Für die Niederlande sind die Wahlen sehr wichtig, da die Zusammensetzung des Unterhauses im Parlament auch die Grundlage für mögliche Regierungskoalitionen bildet. Eine hohe Zahl von Parteien in der Regierung sind in dem Land nichts Ungewöhnliches, die Rekordzahl an zugelassenen Listen wurde aber von mehreren nationalen Medien kritisiert.

Wegen Corona: Wahl soll drei Tage dauern

Die Parlamentswahl erstreckt sich wegen der Corona-Pandemie über drei Tage. Sie soll vom 15. bis zum 17. März abgehalten werden. Die Regierung von Ministerpräsident Mark Rutte war im Januar wegen einer Affäre um Kinderbeihilfen zurückgetreten.