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Rücktritt

Irans Öl-Minister kapituliert vor der Sprit-Krise

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Mehrere Männer sitzen bei einer internationalen Konferenz an einem Tisch mit Mikrofonen und Wasserflaschen.
© NurPhoto via Getty Images
Irans Ölminister Paknejad ist zurückgetreten. Interimsnachfolger wurde Hamid Boward, der Chef des staatseigenen Ölkonzerns National Iranian Oil Company.
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Teheran. Der iranische Ölminister Mohsen Paknejad ist nach Angaben des Präsidialamts in Teheran zurückgetreten. Zum Interimsnachfolger wurde per Dekret der Chef des staatseigenen Ölkonzerns National Iranian Oil Company, Hamid Boward, ernannt, wie der staatliche Sender Irib am Sonntag unter Berufung auf eine Erklärung des Büros von Präsident Massoud Peseschkian berichtete.

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