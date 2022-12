Republikaner-Revolte: ALLE gegen Trump

Trump möchte in den USA wieder an die Macht: Doch bei den Republikanern rumort es.

Palm Beach. Ex-Präsident Donald Trump will 2024 wieder ins Weiße Haus, so viel hat er bereits offiziell angekündigt. Doch inzwischen wird bezweifelt, ob er sich selbst innerhalb seiner eigenen Republikanerpartei durchsetzen kann. Denn immer mehr Parteirivalen gehen ebenfalls in Stellung. Es werden brutale Vorwahlen um die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten erwartet. Bei dem Polit-Thriller wird es schon 2023 heißen: „Alle gegen Trump.“

Nacht der langen Messer: Rivalen lecken Blut

Abstellgleis. Trumps gefährlichster Rivale, Florida-Gouverneur Ron DeSantis, schaltet bereits Werbungen: Er liegt in Umfragen schon weit vor Trump. Genannt als weitere Gegenspieler werden auch Ex-­Außenminister Mike Pompeo, Ex-Vize Mike Pence, Arkansas-Gouverneur Asa Hutchinson oder die Republikanerin Nikki Haley.

Trump-Gegner haben Blut geleckt: Früher gefürchtet manövriert sich der Ex-Präsident – auch ­wegen strafrechtlicher Voruntersuchungen und grantiger Pöbeleien – immer mehr aufs Abstellgleis.

USA-Report von Herbert Bauernebel