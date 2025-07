Russisches Schiff verletzt Grenze, dringt in NATO-Raum ein

Das baltische EU- und NATO-Mitglied Estland hat die Verletzung seiner Seegrenze durch ein russisches Schiff gemeldet.

Ein Patrouillenboot der Swjetljak-Klasse des russischen Grenzschutzes sei am Sonntagmorgen nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in estnische Hoheitsgewässer eingefahren und habe sich fast 35 Minuten dort aufgehalten. Dies teilte die estnische Armee in Tallinn mit.

Das russische Schiff war demnach bis zu einem halben Kilometer tief über die Seegrenze hinaus in estnische Hoheitsgewässer eingedrungen.

"Inakzeptabler Vorfall"

Das Außenamt in Tallinn bestellte einer Mitteilung zufolge wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und überreichte eine diplomatische Note. Außenminister Margus Tsahkna sprach von einem "schwerwiegenden und inakzeptablen Vorfall".

Nach den Regelungen des estnischen Staatsgrenzgesetzes darf ein ausländisches Kriegsschiff oder ein anderes ausländisches Schiff, das zu nationalen nicht-kommerziellen Zwecken genutzt wird, das Küstenmeer des Baltenstaates friedlich durchfahren. Dazu muss es das estnische Außenministerium 48 Stunden vor der Durchfahrt benachrichtigen. Dies hat das russische Grenzschutzschiff den Angaben zufolge nicht getan.