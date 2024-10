Schüsse in Tel Aviv: Verletzte bei mutmaßlichem Terrorangriff

Laut Polizei wurden an einer Haltestelle in Tel Aviv mehrere bewusstlose Körper gefunden.

Bei einem Schusswaffenangriff in Tel Aviv sind mindestens sieben Menschen verletzt worden. Es handle sich vermutlich um einen Terrorangriff, teilte die Polizei am Dienstag mit. "Es wurden mindestens sieben Menschen an zwei verschiedenen Orten verletzt", sagte der Leiter des israelischen Rettungsdienstes Magen David Adom, Eli Bin. Unter den "zahlreichen Verletzten" seien mehrere Menschen bewusstlos, hieß es in einer separaten Erklärung.

Der Angriff ereignete sich vor dem Hintergrund eines möglichen iranischen Raketenangriffs auf Israel. Kurz zuvor hatte die US-Regierung erklärt, dieser stehe "unmittelbar" bevor. Die israelische Armee rief die Bevölkerung dazu auf, sich auf einen möglichen iranischen Raketenangriff vorzubereiten. Es drohe eine "weitreichende" Attacke", sagte Armeesprecher Daniel Hagari am Dienstag in einer Ansprache im Fernsehen. Er forderte die Menschen auf, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten.

Auch die US-Botschaft in Israel rief ihre Mitarbeiter und deren Angehörige an, sich in Sicherheit zu bringen.