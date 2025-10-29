Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltpolitik
Schwerer Dämpfer für Wilders bei Holland-Wahl
© AFP

Nicht stärkste Kraft

Schwerer Dämpfer für Wilders bei Holland-Wahl

29.10.25, 21:13
Teilen

Rechtspopulist Geert Wilders hat mit seiner Partei "Partij voor de Vrijheid" bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in den Niederladen gegen die Prognosen nicht den ersten Platz erreicht.

Nach der ersten Prognose ist die rechtspopulistische Partei von Geert Wilders nicht als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen. Stattdessen liegen die linksliberalen Demokraten 66 (D66) laut niederländischen Fernsehsendern knapp in Führung.

Die beiden Parteien liegen jedoch nur wenige Prozentpunkte auseinander – das endgültige Ergebnis könnte sich daher noch verschieben. 

Mehr dazu in Kürze...

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden