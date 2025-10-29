Schwerer Dämpfer für Wilders bei Holland-Wahl

Rechtspopulist Geert Wilders hat mit seiner Partei "Partij voor de Vrijheid" bei den vorgezogenen Parlamentswahlen in den Niederladen gegen die Prognosen nicht den ersten Platz erreicht.

Nach der ersten Prognose ist die rechtspopulistische Partei von Geert Wilders nicht als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgegangen. Stattdessen liegen die linksliberalen Demokraten 66 (D66) laut niederländischen Fernsehsendern knapp in Führung.

Die beiden Parteien liegen jedoch nur wenige Prozentpunkte auseinander – das endgültige Ergebnis könnte sich daher noch verschieben.

Mehr dazu in Kürze...