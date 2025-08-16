Alles zu oe24VIP
Showmaker statt Dealmaker: HIER witzeln Putin und Trump nach Verhandlungen
© getty

Bestens gelaunt

Showmaker statt Dealmaker: HIER witzeln Putin und Trump nach Verhandlungen

16.08.25, 10:21
Teilen

Der große Friedens-Deal kam nicht bei dem "historischen" Treffen von Putin und Trump heraus - stattdessen jede Menge Fotos und Videos, die die beiden Staatsmänner bestens gelaunt zeigen. 

Vor allem ein Video zeigt Wladimir Putin und Donald Trump nach den Verhandlungen - gut gelaunt, lächelnd, teilweise sogar witzelnd. Es war DIE große Show für Trump und Putin - von dem selbsternannten "Dealmaker" fehlte beim Gipfel jede Spur.

Am Freitag, dem 15. August, hatten Wladimir Putin und Donald Trump nach gemeinsamen Erklärungen im Anschluss an ihre Gespräche in Alaska ein kurzes Gespräch.

Freundliche Verabschiedung. 

Die beiden Staatschefs wurden in einem Moment nach den Verhandlungen dabei beobachtet, wie sie sich über einen Dolmetscher unterhielten und sich zum Abschied die Hand gaben. Die Szene wirkte wie eine freundliche Verabschiedung.

Das vom Kreml veröffentlichte Video des Treffens war allerdings stumm, sodass der Inhalt des Gesprächs nicht nachvollzogen werden konnte.

"In bester Stimmung"

Der russische Finanzminister Andrej Beloussow sagte, er befinde sich „in bester Stimmung“. Dass es hier um etwas Ernstes geht – das mögliche Ende eines brutalen Krieges gegen die Ukraine – wirkt nebensächlich. Der Kreml veröffentlichte eine Bildserie von den "positiven" Momenten.

Weißes Haus zeigt Trump böse

Indes publizierte das Weiße Haus jedoch ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem ein streng blickender Trump mit erhobenem Finger zu sehen ist - dabei berührt er fast Putin an der Brust - eine Machtdemonstration seitens der USA, um der russischen Propaganda entgegenzuwirken?

Anderer Winkel ändert Situation

 Doch der eingefangene Moment war wohl eher ein Ausreißer. Andere Bilder desselben Moments belegen, dass Trump sich tatsächlich überwiegend gut gelaunt zeigte.

Ob er bei seinem angekündigten Treffen am Montag mit Selenskyj ebenso oft lächeln und witzeln wird?

