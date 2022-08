Solidarität mit Sanna Marin: Frauen posten Party-Videos

Nachdem Videos geleakt wurden, die die finnische Regierungschefin Sanna Marin beim wilden Feiern zeigen, posten nun unzählige Frauen aus Solidarität Partyclips.

Ein Handyvideo zeigte die finnische Regierungschefin Sanna Marin ausgelassen tanzend auf einer Privatparty - seit Ende dieser Woche diskutiert das nordische Land nun über einen zweiten Film. Zu sehen ist die 36-Jährige diesmal beim Tanzen in einem Club in Helsinki zusammen mit dem finnischen Sänger Olavi Uusivirta (39). Zuvor hatte Marin erklärt, sie habe einen Drogentest gemacht.

Am Donnerstag war ein Video an die Öffentlichkeit gelangt, in dem zu sehen ist, wie die Regierungschefin ausgelassen mit Freunden feiert, tanzt und singt. Einige finnische Journalisten wollen in dem Video Aussagen über Drogen gehört haben. Marin sagte, sie habe an dem Abend zwar Alkohol getrunken, aber keine Kenntnis darüber, dass Drogen genommen wurden. "Ich habe nichts Illegales getan", sagte sie.

Inzwischen bildete sich im Netz bereits eine Welle der Solidarität mit Sanna Marin. Unzählige Frauen posten Tanz-Videos auf Social Media, um zu zeigen, dass sie Marin unterstützen. So veröffentlichte die deutsche Grünen-Politikerin Hannah Neumann ein Video von einem mehrere Jahre zurückliegenden Grünen-Bundesparteitag, bei dem eifrig getanzt wurde. „Brave Mädchen kommen in den Himmel, rockende überall hin“, schreibt die Europaabgeordnete dazu.

Brave Mädchen kommen in den Himmel, rockende überall hin.



Viel Liebe und Solidarität gehen raus an @MarinSanna. Und für alle, die es nicht erkennen, das sind @ABaerbock @fbrantner, @DEonHumanRights und ich auf der BDK2018, rocking the crowd ???? pic.twitter.com/jHlCjUr1Dp — Hannah Neumann (@HNeumannMEP) August 19, 2022

“Solidarity with Sanna”



Women in Finland are posting videos of themselves partying while tagging Prime Minister Sanna Marin. pic.twitter.com/Bl1M4r0bky — Megha Mohan (@meghamohan) August 20, 2022

Drogentest

Das geleakte Party-Video, auf dem Marin mit mehreren Freunden beim Tanzen auf einer privaten Feier zu sehen war, hatte in Finnland - vor allem in den sozialen Medien - eine Diskussion über das Auftreten der Ministerpräsidentin in der Öffentlichkeit und eine mögliche Verletzung ihrer Amtspflichten ausgelöst.

Dabei geht es auch um die Frage, ob die Regierungschefin während der Feier vor einigen Wochen, bei der sie nach eigenen Angaben Alkohol trank, eine offizielle Vertretung gehabt haben müsste. Kurz zuvor war Marin wegen eines Termins nach eigenen Angaben vorzeitig aus ihrem Urlaub zurückgekehrt. Deshalb war nach Angaben der Regierung an dem fraglichen Tag keine Vertretung eingeplant.

Nach der Kritik im Zusammenhang mit der privaten Party machte Marin nach eigenen Angaben einen Drogentest. Das Ergebnis werde in etwa einer Woche erwartet. "Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen", sagte Marin am Freitag vor Journalisten. "Ich wünschte mir wirklich, dass die Menschen diese Dinge nicht ohne Beweise behaupten würden."