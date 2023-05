Stichwahl in Türkei: Erdogan führt erste Hochrechnungen an

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan führt laut Hochrechnungen bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei.

Die Stimmabgabe bei der Präsidentenwahl in der Türkei ist beendet. Die Wahllokale im Land schlossen am Sonntag um 16.00 Uhr MESZ. Vorläufige Ergebnisse werden am Abend erwartet.

Unterschiedliche Hochrechnungs-Zahlen

Laut ersten Hochrechnungen entfielen auf den Amtsinhaber bei der Stichwahl am Sonntag 57,1 Prozent der Stimmen, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu nach Auszählung von mehr als 40 Prozent der abgegebenen Stimmzettel. Sein Herausforderer Kemal Kilicdaroglu kommt demnach auf 42,9 Prozent.

Bei der oppositionsnahen Agentur Anka zeichnete sich jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab.

Demnach lag Kilicdaroglu mit rund 51 Prozent vorne, Erdogan kam auf rund 49 Prozent. Rund 61 Millionen Menschen waren in der Türkei zur Abstimmung aufgerufen. Wahlberechtigte in Österreich und anderen Ländern haben bereits abgestimmt. Am Sonntag jährten sich auch die regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013.

© APA/AFP ×

Erdogan verpasste Absolute knapp

Der 69-jährige Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan ging als Favorit in die Abstimmung, nachdem er bei der ersten Runde vor zwei Wochen die absolute Mehrheit knapp verpasst hatte. Sein Gegner, der 74 Jahre alte Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, ist für ein Bündnis aus sechs Parteien angetreten.

© Getty ×

Zwischen Erdogan und seinem Gegner lagen bei der ersten Runde rund 2,5 Millionen Stimmen. Der Wahlkampf galt als unfair, unter anderem wegen der Medienübermacht der Regierung.

Prügel-Attacken bei Stichwahl

Schilderungen zufolge gab es Angriffe auf Wahlhelfer. Mehrere Politiker der oppositionellen CHP berichteten von körperlichen Attacken gegen sie selbst und Wahlhelfer. Der CHP-Politiker Ali Seker sagte, er und Wahlhelfer der Opposition seien in der Provinz Sanliurfa von einer Gruppe angegangen worden, nachdem sie Unregelmäßigkeiten beanstandet hätten. Auch aus Istanbul, Mardin und Diyarbakir gab es Meldungen von Übergriffen. Der Chef der Wahlbehörde erklärte seinerseits nach Schließung der Wahllokale, es habe bisher keine "negativen Entwicklungen" gegeben.

© Getty ×

Erdogan seit 2003 an der Spitze

Erdogan ist seit 20 Jahren an der Macht. Seit der Einführung eines Präsidialsystems 2018 hat er so viel Macht wie nie zuvor. Kritiker befürchten, dass das Land mit rund 85 Millionen Einwohnern vollends in die Autokratie abgleiten könnte, sollte er erneut gewinnen. Kilicdaroglu verspricht, das Land zu demokratisieren. International wird die Abstimmung in dem NATO-Land aufmerksam beobachtet.

